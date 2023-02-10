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МБА оказалась сильнее «Темпа-СУМЗ-УГМК» и вышла в 1/2 финала Кубка России

МБА оказалась сильнее «Темпа-СУМЗ-УГМК» и вышла в 1/2 финала Кубка России
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Московская МБА обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области в ответном матче 1/4 финала Кубка России по баскетболу. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл Москва» в столице России и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стали Даниил Касаткин и Евгений Воронов, набравшие по 14 очков. 11 баллов на счету Тимофея Якушина. Ещё 10 очков набрал Евгений Валиев.

В составе команды «Темпа-СУМЗ-УГМК» 18 очков набрал Илья Карпенков. 15 баллов на счету Ивана Пынько.

Таким образом, выиграв оба матча, московская команда МБА прошла в полуфинал Кубка России.

Ранее путёвки в следующую стадию турнира получили «Зенит», «Химки» и «Пари Нижний Новгород».

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