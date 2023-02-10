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ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей +32

ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей +32
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Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 98:66.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Ещё 16 очков на свой счёт записал Каспер Уэйр. 14 баллов набрали Алексей Швед и Жан-Шарль Ливио.

В составе «Локомотива-Кубань» 15 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 12 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.

Следующий матч ЦСКА проведёт 15 февраля в Казани. Соперниками армейцев будут баскетболисты местного УНИКСа. «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Москве со столичной МБА. Встреча состоится 14 февраля.

Единая лига ВТБ. Группа А
10 февраля 2023, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
66 : 98
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл - 15, Хортон - 12, Емченко - 10, Бэрфорд - 7, Мартюк - 6, Квитковских - 5, Щербенев - 5, Ведищев - 2, Паунич - 2, Уайт - 2, Елатонцев, Узинский
ЦСКА: Милутинов - 16, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Швед - 14, Курбанов - 12, Руженцев - 8, Астапкович - 6, Мур - 5, Ухов - 5, Давидовац - 2, Десятников, Комолов
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