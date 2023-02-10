ЦСКА разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей +32

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой гостей паркета со счётом 98:66.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Никола Милутинов, оформивший дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. Ещё 16 очков на свой счёт записал Каспер Уэйр. 14 баллов набрали Алексей Швед и Жан-Шарль Ливио.
В составе «Локомотива-Кубань» 15 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 12 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.
Следующий матч ЦСКА проведёт 15 февраля в Казани. Соперниками армейцев будут баскетболисты местного УНИКСа. «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Москве со столичной МБА. Встреча состоится 14 февраля.
- 10 февраля 2023
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