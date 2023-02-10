Секулич прокомментировал разгромное поражение «Локомотива-Кубань» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА (66:98).



«Поздравления ЦСКА. Первая половина для нашей команды была ещё более-менее оптимистичной. Но после большого перерыва мы позволили команде соперника набирать лёгкие очки и обрести уверенность в своих силах. Мы сами, наоборот, бросали неточно – возможно, это вопрос психологии. После неплохой выигрышной серии и двух по-настоящему больших побед над «Зенитом» и УНИКСом мы растеряли кураж. Сейчас вместе с нашим тренерским будем работать над тем, чтобы вернуть команде нужный настрой. Сейчас нас ждёт матч с МБА – мы уважаем этого соперника, но в то же время понимаем, что у нас хватает качества, чтобы рассчитывать на победу над ними», — приводит слова Александра Секулича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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