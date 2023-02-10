Райкович прокомментировал победу ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (98:66).
«Это была интересная игра для зрителей. Во второй половине мы не хотели рисковать и сыграли намного лучше. Мы делили мяч, агрессивно оборонялись и создали преимущество, которое «Локо» было сложно сократить. Команда показала хорошую реакцию после поражения от «Зенита». Дальше очень важная встреча с УНИКСом. Это будет трудно», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Следующий матч ЦСКА проведёт 15 февраля в Казани. Соперниками армейцев будут баскетболисты местного УНИКСа. «Локомотив-Кубань» в следующем туре сыграет в Москве со столичной МБА. Встреча состоится 14 февраля.
- 10 февраля 2023
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