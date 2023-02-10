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Определились все участники «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу

Определились все участники «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу
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Сегодня, 11 февраля, состоялись два ответных матча 1/4 Кубка России по баскетболу, по итогам которых определились два оставшихся финалиста. Московская МБА по сумме двух встреч оказалась сильнее команды «Темп-СУМЗ-УГМК» из Свердловской области, а «Пари Нижний Новгород» в упорной борьбе одолел казанский УНИКС — несмотря на поражение во второй встрече, нижегородцам удалось по сумме двух встреч оформить себе путёвку в следующий раунд.

Днём ранее определились два других полуфиналиста турнира, которыми стали подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит».

Таким образом, стали известны все участники «Финала четырёх» Кубка России.

Место проведения и расписание соревнований станут известны в ближайшие дни.

Примечательно, что среди участников 1/2 финала оказались три клуба Единой лиги ВТБ («Зенит», МБА и «Пари Нижний Новгород») и одна команда Суперлиги («Химки»).

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