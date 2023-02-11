Результаты всех матчей Евролиги 10 февраля, турнирная таблица

Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 15 очков набрал Маркус Ховард.
В ещё одном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 87:75. В составе победителей отличился Джордан Лойд, набравший 16 очков. В составе АСВЕЛа 11 очков набрал Ретин Обасоан.
В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 92:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 24 очка. В составе «Панатинаикоса» 25 очков набрал Пэрис Ли.
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