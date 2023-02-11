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Результаты всех матчей Евролиги 10 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 10 февраля, турнирная таблица
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Литовский «Жальгирис» одержал победу в матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с испанской «Басконией». Встреча прошла в Каунасе (Литва) на стадионе «Жальгирис-Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Роландс Шмитс, набравший 20 очков. В составе «Басконии» 15 очков набрал Маркус Ховард.

В ещё одном матче игрового дня «Монако» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Монако и завершилась победой хозяев со счётом 87:75. В составе победителей отличился Джордан Лойд, набравший 16 очков. В составе АСВЕЛа 11 очков набрал Ретин Обасоан.

В заключительном матче игрового дня испанская «Валенсия» одержала победу над греческим «Панатинаикосом». Встреча прошла в Валенсии (Испания) и завершилась победой гостей паркета со счётом 92:91. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Крис Джонс, набравший 24 очка. В составе «Панатинаикоса» 25 очков набрал Пэрис Ли.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
10 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
79 : 75
Баскония
Витория, Испания
Жальгирис: Шмитс - 20, Улановас - 16, Браздейкис - 15, Димша - 7, Лекавичюс - 7, Бирутис - 4, Буткевичюс - 4, Гедрайтис - 3, Хэйс - 2, Полонара - 1, Кривас, Лукошюнас
Баскония: Ховард - 15, Котсар - 12, Гедрайтис - 11, Маринкович - 7, Томпсон - 7, Костелло - 6, Седекерскис - 6, Эноч - 6, Хайдеггер - 3, Райэсте - 2, Диес, Хоммс
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
10 февраля 2023, пятница. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
87 : 75
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Монако: Лойд - 16, Диалло - 12, Мотеюнас - 12, Джеймс - 10, Окобо - 10, Холл - 10, Блоссомгейм - 7, Монеке - 4, Браун - 3, Уаттара - 3, Макунду, Стразель
АСВЕЛ: Обасоан - 11, Нуа - 10, Тайус - 10, Дьо - 9, Бост - 8, Пон - 7, Фалл - 7, Мэтьюс - 6, Лайти - 5, Рисашер - 2
Евролига. Регулярный чемпионат. 24-й тур
10 февраля 2023, пятница. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
91 : 92
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Ли - 25, Гудайтис - 23, Томас - 13, Бэйкон - 10, Деррик Уильямс - 8, Григонис - 5, Калаицакис - 5, Манцукас - 2, Аграванис, Бохоридис, Калаицакис, Самонтуров
Валенсия: Джонс - 24, Александер - 16, Клавер - 13, Прадилья - 9, Риверо - 7, Уэбб III - 6, Харпер - 6, Лопес-Аростеги - 4, Эванс - 3, Препелич - 2, Радебо - 2, Пуэрто
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