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Воронцевич прокомментировал вылет УНИКСа из Кубка России по баскетболу

Воронцевич прокомментировал вылет УНИКСа из Кубка России по баскетболу
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Форвард казанского УНИКСа Андрей Воронцевич прокомментировал вылет команды из Кубка России.

«Смешанные чувства. Сегодня мы победили, но, к сожалению, по факту, проиграли по сумме двух встреч. Благодарю болельщиков, которые пришли нас поддержать. Обидно, что, ведя в счете с двузначным преимуществом, нам не удалось удержать необходимую разницу. Безусловно, никто не любит проигрывать, но считаю, что команде и болельщикам нужно сохранять оптимизм. «Нижний» – серьезный соперник. Нам же не хватило глубины состава, тех ребят, которые у нас есть. В заключительной четверти что-то не пошло. Извлечем уроки и начнем подготовку к серьезнейшему матчу с ЦСКА. Приглашаю болельщиков на трибуны. Уверен, будет очень жарко», — цитирует Воронцевича официальный сайт команды.

Напомним, встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 88:86. Несмотря на эту победу, в 1/2 финала путёвку оформил «Пари Нижний Новгород» — по итогам первого матча они оказались сильнее со счётом 81:72 и прошли дальше, одержав победу с общим счётом 167:162.

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