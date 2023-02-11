Василий Карасёв прокомментировал выход МБА в «Финал четырёх» Кубка России
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Главный тренер московской МБА Василий Карасёв прокомментировал выход своих подопечных в «Финал четырёх» Кубка России.
«Простых матчей за выход в «Финал четырёх» не бывает. Конечно, качество игры на данный момент оставляет желать лучшего. Где-то нарушились связи, часть ребят только возвращается в строй, поэтому сейчас работаем над тем, чтобы убрать потери. Хорошо, что в концовке собрались, добавили и довели встречу до победы. С «Зенитом» в полуфинале просто не будет – да, в Кубке России допускается участие только двух легионеров, но у петербуржцев хороший подбор российских игроков», — приводит слова Василия Карасёва официальный сайт московской команды.
На стадии 1/4 финала МБА обыграла «Темп-СУМЗ-УГМК».
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