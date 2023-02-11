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Эдвардс, Сиакам и Фокс заменят Дюранта, Карри и Зайона в Матче всех звёзд

Эдвардс, Сиакам и Фокс заменят Дюранта, Карри и Зайона в Матче всех звёзд
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Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»), Паскаль Сиакам («Торонто Рэпторс») и Де'Аарон Фокс («Сакраменто Кингз») будут приглашены на Матч всех звёзд вместо травмированных баскетболистов, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Согласно информации источника, в матче не примут участия несколько звёзд, которые получили различные повреждения — Кевин Дюрант («Финикс Санз»), Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») и Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»).

При этом в стартовых составах их должны заменить Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»), Лаури Маркканен («Юта Джаз») и Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).

Стоит отметить, что для Эдвардса и Фокса это будет первый Матч всех звёзд, в котором они примут участие. Сиакам во второй раз сыграет в матче такого уровня.

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