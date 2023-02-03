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Энтони Дэвис отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА

Энтони Дэвис отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА
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Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис высказался по поводу непопадания в список участников на Матч всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации.

«Будет ли это дополнительной мотивацией? Нет. Я получу более длительный отпуск и смогу провести больше времени со своими тремя детьми и женой. Вот как я на это смотрю. Я почти уверен, что моя жена счастлива», — приводит слова Дэвиса Clutch Points.

Напомним, Матч всех звёзд НБА состоится в Лейк-Сити 19 февраля. Ранее пресс-служба лиги объявила имена 14 резервистов на предстоящее спортивное мероприятие. Все они были выбраны на основании итогов голосования 30 тренеров НБА.

Белельщик «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:

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