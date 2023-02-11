Дабл-дабл Эйтона помог «Санз» переиграть «Пэйсерс»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:104.

У гостей самым полезным игроком в этот вечер оказался багамский центровой Деандре Эйтон. Он сумел сделать дабл-дабл: 22 очка и 11 подборов. Американский разыгрывающий Крис Пол был в шаге от дабл-дабла: 19 очков и девять передач. Американский защитник Девин Букер на ограниченных минутах смог набрать 21 очко, четыре подбора и пять передач. У хозяев особо отметился канадский защитник Беннедикт Матурин, набравший 22 очка. Американский разыгрывающий Тайрис Халибёртон отметился 18 очками и пятью передачами.