Дабл-дабл Эйтона помог «Санз» переиграть «Пэйсерс»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 117:104.
У гостей самым полезным игроком в этот вечер оказался багамский центровой Деандре Эйтон. Он сумел сделать дабл-дабл: 22 очка и 11 подборов. Американский разыгрывающий Крис Пол был в шаге от дабл-дабла: 19 очков и девять передач. Американский защитник Девин Букер на ограниченных минутах смог набрать 21 очко, четыре подбора и пять передач. У хозяев особо отметился канадский защитник Беннедикт Матурин, набравший 22 очка. Американский разыгрывающий Тайрис Халибёртон отметился 18 очками и пятью передачами.
НБА - регулярный чемпионат
11 февраля 2023, суббота. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
104 : 117
Финикс Санз
Финикс
Индиана Пэйсерс: Матурин - 22, Халибёртон - 18, Джексон - 14, Хилд - 14, Макконнелл - 9, Дуарте - 7, Тёрнер - 7, Тайс - 6, Несмит - 5, Смит - 2, Браун, Бриссетт, Ибака, Куин, Нвора, Нембард, Хилл
Финикс Санз: Эйтон - 22, Букер - 21, Пол - 19, Окоги - 17, Уэйнрайт - 13, Крэйг - 11, Ландейл - 6, Ли - 4, Бийомбо - 2, Ли - 2, Базли, Дюрант, Пэйн, Уоррен, Шамет
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