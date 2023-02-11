Кевин Дюрант намеревался покинуть «Бруклин» после ухода Ирвинга в «Даллас»

Звёздный лёгкий форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант в индивидуальном порядке запросил у руководства «Бруклин Нетс» обмен в другую команду после ухода разыгрывающего Кайри Ирвинга в «Даллас Маверикс». Об этом сообщает ESPN.
Отметим, что действующий контракт 34-летнего баскетболиста рассчитан до конца сезона-2025/26 ($ 53,28 млн). В сезоне-2022/23 игрок заработает $ 42,96 млн.
В нынешнем сезоне Дюрант принял участие в 39 матчах, набирая в среднем 29,7 очка, 6,7 подбора и 5,3 передачи при реализации бросков 55,9%, где 37,6% – трёхочковые.
Напомним, «Бруклин» обменял форварда в «Финикс» на Микала Бриджеса, Кэма Джонсона и четыре драфт-пика первого раунда. Это была вторая подряд крупная сделка с участием «Нетс», которые ранее обменяли Кайри Ирвинга в «Даллас».
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