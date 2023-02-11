Джимми Батлер принёс победу «Майами» за 0,3 секунды до конца. Видео
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Игроки «Майами Хит» во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Хьюстон Рокетс» (97:95) на последних секундах разыграли победную комбинацию.
За 0,7 секунды до конца встречи разыгрывающий Гэйб Винсент из-за боковой линии сделал аллей-уп на лёгкого форварда Джимми Батлера, который, в свою очередь, успешно поразил кольцо благодаря позиционной ошибке игроков «Хьюстона». Таким образом, Батлер стал автором победного попадания.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 33-летний Батлер принял участие в 41 матче, набирая в среднем 21,9 очка, шесть подборов и 4,9 передачи при реализации бросков 51,5%, где 30,1% – трёхочковые.
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