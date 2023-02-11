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Кайри Ирвинг: наше звёздное трио в «Бруклине» должно было сработать

Кайри Ирвинг: наше звёздное трио в «Бруклине» должно было сработать
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг перед матчем регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (122:114) оценил старое звёздное трио из «Бруклин Нетс» в лице Кевина Дюранта и Джеймса Хардена с его участием.

«Конечно, наше звёздное трио, как многие считали, должно было сработать. К сожалению, вместе мы провели очень мало матчей, было много травм. Мне хотелось, чтобы всё это реализовалось в долгосрочной перспективе, но сейчас нужно двигаться вперёд», – приводит слова Ирвинга ESPN.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 27 очков, 5,4 передачи и пять подборов при реализации бросков 48,5%, где 37,6% – трёхочковые.

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