Кайри Ирвинг: наше звёздное трио в «Бруклине» должно было сработать

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг перед матчем регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (122:114) оценил старое звёздное трио из «Бруклин Нетс» в лице Кевина Дюранта и Джеймса Хардена с его участием.



«Конечно, наше звёздное трио, как многие считали, должно было сработать. К сожалению, вместе мы провели очень мало матчей, было много травм. Мне хотелось, чтобы всё это реализовалось в долгосрочной перспективе, но сейчас нужно двигаться вперёд», – приводит слова Ирвинга ESPN.



В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 42 матчах, набирая в среднем 27 очков, 5,4 передачи и пять подборов при реализации бросков 48,5%, где 37,6% – трёхочковые.