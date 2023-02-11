Патрик Беверли может покинуть «Орландо»
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«Орландо Мэджик» и разыгрывающий Патрик Беверли ведут переговоры по поводу выкупа контракта. Об этом сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» обменял 34-летнего баскетболиста в «Орландо» на центрового Мо Бамбу и драфт-пик второго раунда. Действующий контракт американца рассчитан до конца текущего сезона – $ 13 млн.
В нынешнем сезоне Беверли принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 6,4 очка, 3,1 подбора и 2,6 передачи при реализации бросков 40,2%, где 34,8% – трёхочковые.
«Орландо Мэджик» занимает 13-е место в Восточной конференции с 23 победами при 33 поражениях. Следующую игру «Мэджик» проведут с «Майами Хит» на своей площадке 12 февраля (3:00 мск).
Новость по теме«Лейкерс» обменяют Патрика Беверли в «Орландо»
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