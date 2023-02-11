Джа Морант шикарно завершил аллей-уп в быстром отрыве. Видео

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Миннесотой Тимбервулвз» (128:107) эффектно завершил атаку своей команды.



В середине третьей четверти игроки «Мемфиса» убежали в быстрый отрыв после неудачной атаки защитника «Миннесоты» Энтони Эдвардса, после которого защитник Джон Кончар организовал аллей-уп на Джа Моранта.

Видео можно посмотреть на канале ESPN в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 23-летний Морант принял участие в 46 матчах, набирая в среднем 27,5 очка, 8,3 передачи и 5,9 подбора при реализации бросков 47%, 33,2% которых – трёхочковые.



«Мемфис Гриззлиз» занимает второе место в Западной конференции с 34 победами при 21 поражении. Следующую игру «Гриззлиз» проведут с «Бостон Селтикс» на выезде 12 февраля (22:00 мск).