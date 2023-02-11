Женская сборная России уступила сборной Беларуси в Кубке Дружбы

Завершился матч в рамках Кубка Дружбы по баскетболу, в котором женская сборная России встречалась со сборной Беларуси. Матч состоялся в Минске и закончился победой сборной Беларуси со счётом 63:45 (19:4, 14:8, 13:15, 17:18).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стала Александрия Мария Бентли, набравшая 16 очков. По 10 очков набрали Мария Попова, Анастасия Веремеенко и Дарья Магаляс. Шесть баллов на свой счёт записала Ольга Зюзькова.

В составе сборной России 12 очков набрала Анастасия Олаири Косу. Девятью очками отметилась Ксения Левченко, шестью баллами – Дарья Игнатова.



Следующую встречу сборная Беларуси проведёт со сборной России на своей площадке 12 февраля (13:00 мск).