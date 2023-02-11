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Лука Дончич оценил перспективы «Финикса» после прихода Дюранта

Лука Дончич оценил перспективы «Финикса» после прихода Дюранта
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Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич считает, что приход лёгкого форварда Кевина Дюранта в «Финикс Санз» делает аризонскую команду фаворитами в Западной конференции.

«Очевидно, с приходом Кевина Дюранта «Санз» можно считать фаворитами на Западе», – заявил Дончич в интервью перед сегодняшним матчем с «Сакраменто Кингз» (122:114).

В нынешнем сезоне 23-летний Дончич принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 33,4 очка, 8,9 подбора и 8,2 передачи при реализации бросков 50,4%, где 35,3% – трёхочковые.

«Даллас Маверикс» занимает четвёртое место в Западной конференции с 31 победой при 26 поражениях. Следующую игру «Маверикс» проведут с «Сакраменто Кингз» на выезде 12 февраля (6:00 мск).

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