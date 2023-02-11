Дражен Анзулович: «Парма-Пари» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранцами

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари».



«Нам предстоит ещё одна тяжёлая игра. «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками. Нам нужно показать игру лучше, чем с «Автодором», если хотим иметь шансы на победу. Роман Загретдинов уехал в аренду в «Уралмаш», но все остальные игроки здоровы и готовы к этому матчу.



Надеемся, что мы порадуем болельщиков хорошей игрой. «Парма» играет с большим количеством передач, четыре игрока набирают в среднем 21 ассист. Нам нужно на сто процентов выложиться в защите, если хотим одержать победу», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.



На данный момент «Енисей» занимает четвёртое место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с восемью победами при 17 поражениях. Матч «Енисей» – «Парма-Пари» пройдёт завтра, 12 февраля (13:00 мск).

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