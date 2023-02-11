Дражен Анзулович: «Парма-Пари» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранцами

Главный тренер красноярского баскетбольного клуба «Енисей» Дражен Анзулович поделился впечатлениями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Пармой-Пари».
«Нам предстоит ещё одна тяжёлая игра. «Парма» хорошо укомплектована, в том числе сильными иностранными игроками. Нам нужно показать игру лучше, чем с «Автодором», если хотим иметь шансы на победу. Роман Загретдинов уехал в аренду в «Уралмаш», но все остальные игроки здоровы и готовы к этому матчу.
Надеемся, что мы порадуем болельщиков хорошей игрой. «Парма» играет с большим количеством передач, четыре игрока набирают в среднем 21 ассист. Нам нужно на сто процентов выложиться в защите, если хотим одержать победу», – приводит слова 55-летнего специалиста официальный телеграм-канал клуба.
На данный момент «Енисей» занимает четвёртое место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с восемью победами при 17 поражениях. Матч «Енисей» – «Парма-Пари» пройдёт завтра, 12 февраля (13:00 мск).
- 11 февраля 2023
-
15:27
-
15:14
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:33
-
13:14
-
13:02
-
12:33
-
12:21
-
11:49
-
11:17
-
10:41
-
10:18
-
10:03
-
09:52
-
09:34
-
09:26
-
09:11
-
08:13
-
06:47
-
06:08
-
05:48
-
05:29
-
00:59
-
00:45
-
00:43
-
00:22
- 10 февраля 2023
-
23:45
-
23:30
-
22:57
-
22:56
-
22:24
-
21:48
-
21:12