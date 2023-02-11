Андрей Кириленко — о посещении матча «Руны»: мне понравились организация и зал

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от посещения ответного матча четвертьфинала Кубка России по баскетболу, в котором столичная «Руна» принимала подмосковные «Химки».
«Отличный матч! Мне понравилась организация, и мне понравился зал. Очень приятный, симпатичный. В этот раз не было огромного количества зрителей, но видно, что потенциал у арены замечательный.
Не повезло «Руне» по игре. «Химки» были сильнее, с чем мы их и поздравляем, но с точки зрения организации программы на матче всё было отлично. Хороший новый взгляд от клуба, который фактически является частным. С удовольствием приду на матчи «Руны» снова», — приводит слова Кириленко пресс-служба московского клуба.
Напомним, встреча завершилась со счётом 58:58 (10:15, 25:12, 9:16, 14:15). Первая встреча команд закончилась в пользу «Химок» (94:81). Таким образом, в «Финале четырёх» Кубка России сыграют «Химки».
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