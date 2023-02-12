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Дабл-дабл Донована Митчелла помог «Кавальерс» победить в матче с «Буллз»

Дабл-дабл Донована Митчелла помог «Кавальерс» победить в матче с «Буллз»
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:89.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Донован Митчелл. Он оформил дабл-дабл с 29 очками и 10 подборами, а также набрал шесть передач. Дабл-дабл у хозяев также набрал американский центровой Джарретт Аллен: 23 очка и 10 подборов. Хорошим выступлением у гостей отметился американский защитник Зак Лавин. У него 23 очка, пять подборов и три передачи. У гостей также оформил дабл-дабл черногорский центровой Никола Вучевич: 14 очков и 13 подборов. Звёздный форвард Демар Дерозан не выдал ярких показателей: 16 очков, два подбора и шесть передач.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2023, воскресенье. 04:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 89
Чикаго Буллз
Чикаго
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, Аллен - 23, Гарлэнд - 19, Мобли - 14, Окоро - 7, Осман - 4, ЛеВерт - 1, Дьяките, Лав, Лопес, Мобли, Нето, Рубио, Стивенс, Уиндлер, Уэйд
Чикаго Буллз: Лавин - 23, Дерозан - 16, Вучевич - 14, Уильямс - 13, Драммонд - 8, Досунму - 6, Джонс - 5, Уайт - 4, Болл, Брэдли, Горан Драгич, Грин, Джонс, Карузо, Симонович, Терри, Хилл
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