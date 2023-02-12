Дабл-дабл Донована Митчелла помог «Кавальерс» победить в матче с «Буллз»

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 97:89.

Самым результативным игроком хозяев стал американский защитник Донован Митчелл. Он оформил дабл-дабл с 29 очками и 10 подборами, а также набрал шесть передач. Дабл-дабл у хозяев также набрал американский центровой Джарретт Аллен: 23 очка и 10 подборов. Хорошим выступлением у гостей отметился американский защитник Зак Лавин. У него 23 очка, пять подборов и три передачи. У гостей также оформил дабл-дабл черногорский центровой Никола Вучевич: 14 очков и 13 подборов. Звёздный форвард Демар Дерозан не выдал ярких показателей: 16 очков, два подбора и шесть передач.