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Реджи Джексон станет игроком «Денвера»

Реджи Джексон станет игроком «Денвера»
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Перед делайном Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Клипперс» обменял разыгрывающего Реджи Джексона и драфт-пик второго раунда 2028 года в «Шарлотт Хорнетс» на центрового Мэйсона Пламли.

Как сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания, «Шарлотт» выкупил контракт 32-летнего баскетболиста после сделки с «парусниками». Отмечается, что игрок намерен заключить соглашение с «Денвер Наггетс».

В нынешнем сезоне Джексон принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 10,9 очка, 3,5 передачи и 2,2 подбора при реализации бросков 41,8%, где 35% – трёхочковые.

«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 39 победами при 18 поражениях. Следующую игру «Наггетс» проведут с «Майами Хит» на выезде 14 февраля (3:30 мск).

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