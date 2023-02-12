Леброн Джеймс шокировал юную болельщицу в матче «Лейкерс» — «Голден Стэйт». Видео

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не принял участия в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (109:103) из-за травмы лодыжки. Однако баскетболист присутствовал на скамейке запасных.
Во время встречи Джеймс прошёл мимо сидящей в первых рядах юной поклонницы, которая, в свою очередь, эмоционально отреагировала на его появление.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 31 поражении. Следующую игру «озёрники» проведут с «Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде 14 февраля (6:00 мск).
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