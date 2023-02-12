Агент Гэри Пэйтона II: моему клиенту не делали уколы торадола в «Портленде»

Аарон Гудвин, агент разыгрывающего Гэри Пэйтона II, опроверг последние новости о том, что его клиенту во время выступления за «Портленд Трэйл Блэйзерс» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации вводили уколы торадола.



«Нет, несмотря на эти новости, Пэйтону не вводили торадол. Этого не было», – приводит слова агента инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.



Напомним, разыгрывающий может не перейти в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате четырёхсторонней сделки с участием «Портленда», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс».



Ранее сообщалось, что медицинский персонал «Уорриорз» не устроило состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.

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