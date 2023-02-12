Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Агент Гэри Пэйтона II: моему клиенту не делали уколы торадола в «Портленде»

Агент Гэри Пэйтона II: моему клиенту не делали уколы торадола в «Портленде»
Комментарии

Аарон Гудвин, агент разыгрывающего Гэри Пэйтона II, опроверг последние новости о том, что его клиенту во время выступления за «Портленд Трэйл Блэйзерс» в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации вводили уколы торадола.

«Нет, несмотря на эти новости, Пэйтону не вводили торадол. Этого не было», – приводит слова агента инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Напомним, разыгрывающий может не перейти в «Голден Стэйт Уорриорз» в результате четырёхсторонней сделки с участием «Портленда», «Атланты Хоукс» и «Детройт Пистонс».

Ранее сообщалось, что медицинский персонал «Уорриорз» не устроило состояние баскетболиста. У игрока было выявлено повреждение мышц кора, из-за которого Пэйтон II может пропустить как минимум ещё три месяца.

Новость по теме
Источник: Гэри Пэйтон II играл через боль
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023