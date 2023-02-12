«Создаём «химию» на ходу». Дэвис высказался о приходе Д’Анджело Расселла в команду

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис дал комментарий по поводу прихода Д’Анджело Расселла в команду.

«Мы с Д’Анджело Расселлом всю игру говорили о пик-н-ролле. Мы обсуждали, что нравится ему и что нравится мне. Создаём «химию» на ходу», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.

Напомним, в начале февраля стало известно, что Расселл, Бизли и Вандербилт были обменяны на Расселла Уэстбрука.



В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 33 матчах, набирая в среднем 26,2 очка, 12,2 подбора и 2,5 передачи при реализации бросков 58,6%, где 26,5% – трёхочковые.

Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса: