«Создаём «химию» на ходу». Дэвис высказался о приходе Д’Анджело Расселла в команду
Поделиться
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Энтони Дэвис дал комментарий по поводу прихода Д’Анджело Расселла в команду.
«Мы с Д’Анджело Расселлом всю игру говорили о пик-н-ролле. Мы обсуждали, что нравится ему и что нравится мне. Создаём «химию» на ходу», — приводит слова Дэвиса Fadeaway World.
Напомним, в начале февраля стало известно, что Расселл, Бизли и Вандербилт были обменяны на Расселла Уэстбрука.
В нынешнем сезоне 29-летний Дэвис принял участие в 33 матчах, набирая в среднем 26,2 очка, 12,2 подбора и 2,5 передачи при реализации бросков 58,6%, где 26,5% – трёхочковые.
Фанат «Лейкерс» сжёг майки Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса:
Комментарии
- 12 февраля 2023
-
17:39
-
17:23
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
07:09
-
06:32
-
05:42
-
04:34
-
00:38
- 11 февраля 2023
-
23:39
-
22:47
-
21:41
-
21:37
-
21:00
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
16:21
-
15:27
-
15:14
Партнерский контент