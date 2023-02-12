Пашутин: «Енисей» заморозил игру, сбил нам ритм и не позволил убегать в быстрые прорывы

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу поражения в матче с «Енисеем» (76:81).

«Игра была сложная. Мы знали, что так будет. В первом круге в Красноярске нам тоже было играть физически сложно. К такой игре готовились, в начале держали ритм, хорошо защищались. Но потом позволили подбирать на своём щите и дали много очков второго шанса. Я думаю, что это ключевой момент.



Красноярцы даже если мазали свои броски, имели возможно забить повторно. Тем самым они заморозили игру, сбили нам ритм и не позволили убегать в быстрые прорывы. «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом. Мы проиграли третью и четвёртую четверти. И, конечно же, подбор – «Енисей» взял 14 подборов в нападении. Ну и, конечно, наш процент реализации трёхочковых сегодня был не самым высоким.



Защита и подбор – два ключевых момента, которые позволили сопернику заслужено победить. Наша задача — проанализировать эту игру и играть с большей энергией, энтузиазмом, как мы делали это в прошлых играх. Всё впереди, понятно, что мы усложнили сегодня себе задачу выхода в плей-офф. Но мы не сдаёмся, будем готовиться и бороться за седьмое место», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».