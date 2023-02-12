Пашутин: «Енисей» заморозил игру, сбил нам ритм и не позволил убегать в быстрые прорывы

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин высказался по поводу поражения в матче с «Енисеем» (76:81).
«Игра была сложная. Мы знали, что так будет. В первом круге в Красноярске нам тоже было играть физически сложно. К такой игре готовились, в начале держали ритм, хорошо защищались. Но потом позволили подбирать на своём щите и дали много очков второго шанса. Я думаю, что это ключевой момент.
Красноярцы даже если мазали свои броски, имели возможно забить повторно. Тем самым они заморозили игру, сбили нам ритм и не позволили убегать в быстрые прорывы. «Енисей» затянул нас в свой баскетбол: тягучий, с большим физическим контактом. Мы проиграли третью и четвёртую четверти. И, конечно же, подбор – «Енисей» взял 14 подборов в нападении. Ну и, конечно, наш процент реализации трёхочковых сегодня был не самым высоким.
Защита и подбор – два ключевых момента, которые позволили сопернику заслужено победить. Наша задача — проанализировать эту игру и играть с большей энергией, энтузиазмом, как мы делали это в прошлых играх. Всё впереди, понятно, что мы усложнили сегодня себе задачу выхода в плей-офф. Но мы не сдаёмся, будем готовиться и бороться за седьмое место», — приводит слова Пашутина пресс-служба «Пармы».
- 12 февраля 2023
-
17:39
-
17:23
-
16:23
-
15:03
-
14:46
-
14:32
-
13:54
-
13:12
-
12:30
-
12:01
-
11:30
-
11:17
-
11:10
-
10:33
-
10:02
-
09:44
-
09:36
-
09:29
-
09:10
-
07:09
-
06:32
-
05:42
-
04:34
-
00:38
- 11 февраля 2023
-
23:39
-
22:47
-
21:41
-
21:37
-
21:00
-
19:45
-
19:13
-
18:57
-
16:21
-
15:27
-
15:14