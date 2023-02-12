Стив Керр: нашим ребятам нужен перерыв

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр считает, что его команде требуется перерыв на отдых.

«Мы расстроены. Мы потерпели много поражений с маленькой разницей, и скоро перерыв на Матч всех звёзд. Нашим ребятам, как и всем остальным, нужен перерыв.

Они расстроены, что не смогли добыть победы в последних двух матчах, создать небольшой импульс и отрыв в турнирной таблице», — сказал Керр на пресс-конференции.

Напомним, «воины» стали чемпионами НБА в 2022 году, обыграв в финальной серии «Бостон Селтикс» со счётом 4-2. В общей сложности под руководством Керра калифорнийцы четыре раза выигрывали Кубок Ларри О'Брайена (2015, 2017, 2018, 2022).