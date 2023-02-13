НБА представила рейтинг силы клубов. «Бостон» удерживает первое место

Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который продолжает возглавлять «Бостон Селтикс». В тройку лучших также входят «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс».



Полностью топ-10 выглядит следующим образом.



Рейтинг силы клубов по версии НБА:



1. «Бостон Селтикс».

2. «Денвер Наггетс».

3. «Милуоки Бакс».

4. «Филадельфия Сиксерс».

5. «Кливленд Кавальерс».

6. «Мемфис Гриззлиз».

7. «Майами Хит».

8. «Сакраменто Кингз».

9. «Даллас Маверикс».

10. «Бруклин Нетс».



Отметим, что «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 41 победой и 16 поражениями. «Денвер» – лидер Запада с 39 победами при 18 поражениях.



Тем временем «Милуоки» является вторым лучшим коллективом Востока – 39 побед и 17 поражений.

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