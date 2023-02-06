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НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» потеряла лидерство

НБА представила рейтинг силы клубов. «Филадельфия» потеряла лидерство
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Официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации опубликовал рейтинг силы клубов, который возглавил «Бостон Селтикс». В тройку лучших также вошли «Денвер Наггетс» и «Милуоки Бакс».

Полностью топ-10 выглядит следующим образом.

Рейтинг силы клубов по версии НБА:

1. «Бостон Селтикс».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Милуоки Бакс».
4. «Филадельфия Сиксерс».
5. «Кливленд Кавальерс».
6. «Бруклин Нетс».
7. «Мемфис Гриззлиз».
8. «Майами Хит».
9. «Сакраменто Кингз».
10. «Лос-Анджелес Клипперс».

Отметим, что «Бостон» занимает первое место в Восточной конференции с 37 победами и 16 поражениями. «Денвер» – лидер Запада с 37 победами при 17 поражениях.

Тем временем «Милуоки» является вторым лучшим коллективом Востока – 36 побед и 17 поражений.

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