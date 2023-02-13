«Хьюстон» расстался со вторым игроком за сутки
Поделиться
Перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» обменяла атакующего защитника Джастина Холидэя, центрового Фрэнка Камински и два драфт-пика второго раунда в «Хьюстон Рокетс».
Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, руководство техасского клуба и 33-летний Холидэй достигли соглашения по поводу выкупа контракта. Ранее «Хьюстон» покинул разыгрывающий Джон Уолл.
В нынешнем сезоне Холидэй принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 4,5 очка, 0,9 передачи и 0,8 подбора при реализации бросков 38,4%, где 34,5% – трёхочковые.
«Хьюстон Рокетс» занимает 15-е место в Западной конференции с 13 победами при 43 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 14 февраля (3:00 мск).
Новость по темеДжон Уолл официально покинул «Хьюстон»
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
22:39
-
22:29
-
22:22
-
22:16
-
22:10
-
21:59
-
21:03
-
20:44
-
20:26
-
20:17
-
19:50
-
19:49
-
19:35
-
19:19
-
19:04
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:12
-
16:41
-
15:28
-
14:36
-
13:52
-
12:34
-
11:55
-
11:44
-
10:40
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
00:41
-
00:13
- 12 февраля 2023
-
23:46
-
22:52
-
21:05
Партнерский контент