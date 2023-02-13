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«Хьюстон» расстался со вторым игроком за сутки

«Хьюстон» расстался со вторым игроком за сутки
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Перед дедлайном Национальной баскетбольной ассоциации «Атланта Хоукс» обменяла атакующего защитника Джастина Холидэя, центрового Фрэнка Камински и два драфт-пика второго раунда в «Хьюстон Рокетс».

Как сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст, руководство техасского клуба и 33-летний Холидэй достигли соглашения по поводу выкупа контракта. Ранее «Хьюстон» покинул разыгрывающий Джон Уолл.

В нынешнем сезоне Холидэй принял участие в 28 матчах, набирая в среднем 4,5 очка, 0,9 передачи и 0,8 подбора при реализации бросков 38,4%, где 34,5% – трёхочковые.

«Хьюстон Рокетс» занимает 15-е место в Западной конференции с 13 победами при 43 поражениях. Следующую игру «Рокетс» проведут с «Филадельфией Сиксерс» на выезде 14 февраля (3:00 мск).

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