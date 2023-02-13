Бранислав Вичентич: «Автодор» сыграет на уровне последних двух матчей

Главный тренер саратовского баскетбольного клуба «Автодор» Бранислав Вичентич рассказал об ожиданиях от предстоящей встречи с «Минском» в Единой лиге ВТБ, назначенной на 14 февраля (18:00 мск) во дворце спорта «Кристалл».



«Впереди у нас домашняя встреча с «Минском», и я надеюсь, мы сыграем на уровне последних двух матчей. Это не будет легко, ведь каждая игра – новый вызов, и побеждает та команда, которая этого заслуживает.



Лично я уважаю минскую команду, и мы тщательно готовимся к матчу с ними. Игроки в курсе, что за матч нам предстоит, и вместе мы настраиваемся на игру», – приводит слова 51-летнего сербского специалиста официальный сайт клуба.



На данный момент «Автодор» занимает третье место в группе Б в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ с девятью победами при 15 поражениях.

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