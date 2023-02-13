Ростислав Вергун рассказал о задачах «Минска» в матче с «Автодором»

Главный тренер баскетбольного клуба «Минск» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящей встречи с саратовским «Автодором» в Единой лиге ВТБ, назначенной на 14 февраля (18:00 мск) во дворце спорта «Кристалл».
«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. Чувствуется поддержка наших болельщиков и мы хотим сделать максимально возможное, чтобы подарить им положительные эмоции.
«Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача – это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», – приводит слова 40-летнего специалиста официальный сайт клуба.
- 13 февраля 2023
-
22:39
-
22:29
-
22:22
-
22:16
-
22:10
-
21:59
-
21:03
-
20:44
-
20:26
-
20:17
-
19:50
-
19:49
-
19:35
-
19:19
-
19:04
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:12
-
16:41
-
15:28
-
14:36
-
13:52
-
12:34
-
11:55
-
11:44
-
10:40
-
10:02
-
09:56
-
09:48
-
00:41
-
00:13
- 12 февраля 2023
-
23:46
-
22:52
-
21:05