Ростислав Вергун рассказал о задачах «Минска» в матче с «Автодором»

Главный тренер баскетбольного клуба «Минск» Ростислав Вергун поделился ожиданиями от предстоящей встречи с саратовским «Автодором» в Единой лиге ВТБ, назначенной на 14 февраля (18:00 мск) во дворце спорта «Кристалл».



«В последних играх мы показываем более качественный баскетбол по сравнению с первой половиной сезона. Я рад тому, что ребята находят правильную мотивацию для себя прогрессировать как индивидуально, так и командно, невзирая на турнирное положение. Чувствуется поддержка наших болельщиков и мы хотим сделать максимально возможное, чтобы подарить им положительные эмоции.



«Автодор» обладает рядом игроков высокого уровня, и наша основная задача – это не дать им проявить себя максимально эффективно. В свою очередь, необходимо сохранить игровой порядок и качественное принятие решений, продемонстрированное в последних матчах», – приводит слова 40-летнего специалиста официальный сайт клуба.

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