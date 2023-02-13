«Впереди очень важные игры». Зоран Лукич — после матча с «Зенитом»

Главный тренер нижегородского баскетбольного клуба «Пари НН» Зоран Лукич оценил выступление своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом».



«Хочу поздравить свой коллектив с важной победой. Не могу назвать сегодняшний баскетбол в нашем исполнении качественным. К сожалению, усталость накопилась, и уже видно, что у некоторых игроков пустота в глазах. Бабурин сегодня не чувствовал свой бросок – ноль дальних попаданий из восьми.



Проблемы не только у него: Хвостов отдал сегодня последнюю каплю энергии, при том, что он и Стребков болеют. Спасибо парням за самоотдачу. Если бы мы попадали, разница была бы побольше, но, мне кажется, показали достаточно. Надо делать выводы, впереди очень важные игры», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт лиги.