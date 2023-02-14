Дабл-дабл Энтони Дэвиса не помог «Лейкерс» одолеть «Портленд»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:115.



Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 40 очков, шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить канадского защитника Шэйдона Шарпа, который набрал 15 очков, пять подборов и четыре передачи. Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 22 очка, два подбора и одна передача. Также отметим американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 19 очков, 20 подборов и одна передача.