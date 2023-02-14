Дабл-дабл Энтони Дэвиса не помог «Лейкерс» одолеть «Портленд»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:115.
Самым результативным игроком у «Портленда» стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард, заработавший 40 очков, шесть подборов и пять передач. Также стоит отметить канадского защитника Шэйдона Шарпа, который набрал 15 очков, пять подборов и четыре передачи. Лучшим по результативности у гостей стал американский защитник Малик Бисли. На его счету 22 очка, два подбора и одна передача. Также отметим американского центрового Энтони Дэвиса, который заработал дабл-дабл: 19 очков, 20 подборов и одна передача.
НБА - регулярный чемпионат
14 февраля 2023, вторник. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
127 : 115
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 40, Шарп - 15, Саймонс - 14, Тибулл - 14, Литтл - 11, Уокер - 8, Уотфорд - 8, Ойбанкс - 6, Реддиш - 5, Нокс - 4, Джонсон - 2, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Грант, Нуркич, Уинслоу
Лос-Анджелес Лейкерс: Бисли - 22, Дэвис - 19, Расселл - 16, Браун - 13, Ривз - 10, Уокер - 8, Хатимура - 8, Габриэль - 7, Вандербилт - 6, Кристи - 2, Рид - 2, Шрёдер - 2, Бамба, Джеймс, Пиппен Мл., Суидер
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