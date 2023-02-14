Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться на площадку
Поделиться
Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, вернётся в строй к матчу с «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщил главный тренер «озёрников» Дарвин Хэм.
Напомним, у лидера «Лейкерс» проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил уже три встречи.
В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.
«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 32 поражении. Следующую встречу «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 16 февраля (6:00 мск).
Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом:
Комментарии
- 14 февраля 2023
-
11:01
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:49
-
09:10
-
08:54
-
07:34
-
06:18
-
05:50
-
05:42
-
00:43
-
00:37
-
00:21
-
00:06
- 13 февраля 2023
-
23:50
-
23:09
-
22:39
-
22:29
-
22:22
-
22:16
-
22:10
-
21:59
-
21:03
-
20:44
-
20:26
-
20:17
-
19:50
-
19:49
-
19:35
-
19:19
-
19:04
-
17:50
-
17:42
-
17:29
Партнерский контент