Стало известно, когда Леброн Джеймс может вернуться на площадку

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, скорее всего, вернётся в строй к матчу с «Нью-Орлеан Пеликанс». Об этом сообщил главный тренер «озёрников» Дарвин Хэм.

Напомним, у лидера «Лейкерс» проблемы с голеностопом, из-за которых он пропустил уже три встречи.

В нынешнем сезоне 38-летний форвард принял участие в 44 матчах, набирая в среднем 30,2 очка, 8,5 подбора и семь передач при реализации бросков 50,8%, где 31,5% – трёхочковые.



«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 13-е место в Западной конференции с 26 победами при 32 поражении. Следующую встречу «озёрники» проведут с «Нью-Орлеан Пеликанс» на своей площадке 16 февраля (6:00 мск).

Леброн Джеймс тратит семизначную сумму на уход за своим телом: