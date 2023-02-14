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Мартюк назвал сильные стороны МБА перед встречей

Мартюк назвал сильные стороны МБА перед встречей
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Форвард «Локомотива-Кубань» Андрей Мартюк высказался по поводу предстоящей встречи с МБА в Единой лиге ВТБ.

«Они сплочённо играют, и каждый в команде чётко знает свою роль. Всегда борются до конца – настоящие бойцы с характером. Их недооценивать не может себе позволить ни одна команда Единой лиги ВТБ.

Мы должны реализовывать быстрые отрывы, выигрывать подбор. Вообще, надо играть в высоком темпе благодаря широкой ротации.

Уайлд-кард на Матч всех звёзд? Было, конечно, очень приятно получить приглашение на такое событие. Это первый звёздный матч для меня. Первый матч, где во главе не результат, а необходимость сыграть красиво. Но о том, что буду пытаться там сделать, задумаюсь уже после матча с МБА. Сейчас все мысли только об игре с москвичами», — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

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