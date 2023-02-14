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Ламаркус Олдридж проведёт тренировку с «Далласом»

Ламаркус Олдридж проведёт тренировку с «Далласом»
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Знаменитый центровой Ламаркус Олдридж проведёт тренировку с «Даллас Маверикс», сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски.

Ламаркус жаловался, что после завершения карьеры впал в депрессию. За время выступления в НБА Олдридж в среднем набирал 19,4 очка, 8,2 подбора и 2,0 передачи. «Бруклин Нетс» стал последним клубом тяжёлого форварда. До этого он выступал за «Сан-Антонио Спёрс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс». Олдридж за карьеру семь раз принимал участие в Матче звёзд НБА.

Напомним, в это межсезонье в «Даллас Маверикс» перешёл из «Бруклин Нетс» разыгрывающий Кайри Ирвинг.

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