Клэй Томпсон поставил сверху с сопротивлением бигмена. Видео

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Вашингтон Уизардс» (135:126) стал автором красивого данка.
В заключительной минуте второй четверти Томпсон проник в трёхсекундную зону соперника и получил передачу от центрового Кевона Луни. После чего защитник эффектно поставил сверху с сопротивлением тяжёлого форварда «Вашингтона» Кристапса Порзингиса.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 33-летний Томпсон принял участие в 45 матчах, набирая в среднем 21,5 очка, 3,9 подбора и 2,5 передачи при реализации бросков 42%, где 39,6% – трёхочковые.
«Голден Стэйт Уорриорз» занимает девятое место в Западной конференции с 29 победами при 28 поражениях. Следующую игру «Уорриорз» проведут с «Лос-Анджелес Клипперс» на выезде 15 февраля (6:00 мск).
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