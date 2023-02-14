Ростислав Вергун после матча с «Автодором» раскритиковал календарь Единой лиги ВТБ

Главный тренер баскетбольного клуба «Минск» Ростислав Вергун после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с саратовским «Автодором» выразил мнение, что неудачно составленный лигой график для белорусской команды сказался на результатах.



«Наверное, нам не хватило ресурса. Отдельно спасибо тем, кто составляет календарь. Нам очень «повезло». За 14 дней мы сыграли пять игр. Мы единственная команда, по-моему, которая сыграла пять игр. С учётом перелётов в Астану, Пермь, Саратов.



Нам всё-таки тяжеловато. Нет у нас такого потенциала поддерживать скорость и агрессию, которую хотелось бы видеть. Поэтому нужно признать, что и плохое начало, и потери в конце, наверное, были обусловлены нашей усталостью», – приводит слова 40-летнего специалиста официальный сайт клуба.

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