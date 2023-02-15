Василий Карасёв: сейчас МБА находится в яме, из которой нужно выбираться

Главный тренер московского баскетбольного клуба МБА Василий Карасёв после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (60:89) оценил выступление своих подопечных.



«Это совсем другой «Локо», нежели та команда, с которой мы играли в первой части сезона. В первой половине мы действовали хорошо, но потом будто закончились силы, и команда просто встала. Сейчас мы находимся в яме, из которой нужно выбираться.



В чемпионате наступает пауза, постараемся перевести дух, но не стоит забывать, что сразу пять наших игроков поедут в сборную – для них никакого перерыва не будет», – приводит слова 51-летнего специалиста официальный сайт лиги.

Напомним, самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джейлен Бэрфорд, набравший 22 очка, включая две передачи и один перехват. 18 очков набрал Девон Акун-Пёрселл. 16 баллов на свой счёт записал Крис Хортон.

В составе МБА 15 очков набрал Даниил Касаткин. 12 очками отметился Евгений Воронов, восемью баллами – Антон Пушков.