40 очков Холидэя помогли «Бакс» одолеть «Селтикс» в овертайме

В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:125.

Самым результативным баскетболистом у хозяев стал будущий участник Матча всех звёзд НБА 2023 года американский защитник Джру Холидэй с 40 очками, пятью подборами и семью передачами. Также стоит отметить греческого форварда Янниса Адетокунбо. Ему чуть-чуть не хватило до трипл-дабла: 36 очков, 13 подборов и девять передач. У гостей заработал дабл-дабл американский защитник Деррик Уайт: 27 очков, два подбора и 12 передач. Стоит также отметить выступление американского защитника Малкольма Брогдона. Он набрал 26 очков, четыре подбора и четыре передачи.