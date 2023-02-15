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40 очков Холидэя помогли «Бакс» одолеть «Селтикс» в овертайме

40 очков Холидэя помогли «Бакс» одолеть «Селтикс» в овертайме
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В Милуоки (США) на стадионе «Файсерв-форум» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Милуоки Бакс» принимал «Бостон Селтикс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 131:125.

Самым результативным баскетболистом у хозяев стал будущий участник Матча всех звёзд НБА 2023 года американский защитник Джру Холидэй с 40 очками, пятью подборами и семью передачами. Также стоит отметить греческого форварда Янниса Адетокунбо. Ему чуть-чуть не хватило до трипл-дабла: 36 очков, 13 подборов и девять передач. У гостей заработал дабл-дабл американский защитник Деррик Уайт: 27 очков, два подбора и 12 передач. Стоит также отметить выступление американского защитника Малкольма Брогдона. Он набрал 26 очков, четыре подбора и четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 03:30 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
131 : 125
ОТ
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс: Холидэй - 40, Адетокунбо - 36, Миддлтон - 16, Аллен - 13, Картер - 9, Инглс - 8, Коннотон - 5, Лопес - 4, Адетокунбо, Боучэмп, Грин, Краудер, Мамукелашвили, Мэттьюз, Портис
Бостон Селтикс: Уайт - 27, Брогдон - 26, Мускала - 18, Гриффин - 15, Хозер - 15, Уильямс - 12, Притчард - 6, Уильямс - 6, Браун, Галлинари, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Смарт, Тейтум, Хорфорд
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