33 очка Кавая Леонарда принесли «Клипперс» победу над «Голден Стэйт»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.



Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.