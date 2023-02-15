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33 очка Кавая Леонарда принесли «Клипперс» победу над «Голден Стэйт»

33 очка Кавая Леонарда принесли «Клипперс» победу над «Голден Стэйт»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.

Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.

НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Пауэлл - 24, Джордж - 20, Мэнн - 16, Зубац - 10, Пламли - 8, Гордон - 7, Моррис - 6, Хиланд - 6, Бостон - 2, Коффи - 2, Батюм, Браун, Диабате, Ковингтон, Престон
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 28, Томпсон - 18, Куминга - 16, Грин - 15, Джером - 11, Луни - 11, Дивинченцо - 10, Лэмб - 8, Муди - 7, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Карри, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
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