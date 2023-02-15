33 очка Кавая Леонарда принесли «Клипперс» победу над «Голден Стэйт»
Поделиться
В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 134:124.
Самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.
НБА - регулярный чемпионат
15 февраля 2023, среда. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
134 : 124
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Пауэлл - 24, Джордж - 20, Мэнн - 16, Зубац - 10, Пламли - 8, Гордон - 7, Моррис - 6, Хиланд - 6, Бостон - 2, Коффи - 2, Батюм, Браун, Диабате, Ковингтон, Престон
Голден Стэйт Уорриорз: Пул - 28, Томпсон - 18, Куминга - 16, Грин - 15, Джером - 11, Луни - 11, Дивинченцо - 10, Лэмб - 8, Муди - 7, Болдуин Мл., Грин, Игуодала, Карри, Пэйтон II, Роллинз, Уиггинс
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
09:54
-
09:00
-
08:46
-
07:35
-
06:23
-
00:09
-
00:00
- 14 февраля 2023
-
23:11
-
23:08
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:31
-
21:05
-
20:35
-
20:28
-
20:09
-
19:43
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:22
-
18:05
-
17:31
-
16:27
-
15:22
-
13:00
-
12:21
-
11:58
-
11:47
-
11:01
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:49
Партнерский контент