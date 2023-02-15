Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Результаты всех матчей НБА 15 февраля, турнирная таблица

Результаты всех матчей НБА 15 февраля, турнирная таблица
Комментарии

15 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» – 131:125 ОТ
«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» – 123:113
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 120:109
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Вашингтон Уизардс» – 101:126
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:124

В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.

Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023