Результаты всех матчей НБА 15 февраля, турнирная таблица

15 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.



«Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» – 131:125 ОТ

«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» – 123:113

«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 120:109

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Вашингтон Уизардс» – 101:126

«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:124



В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.