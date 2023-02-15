Результаты всех матчей НБА 15 февраля, турнирная таблица

15 февраля состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА. Сегодня было сыграно пять матчей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.
«Милуоки Бакс» – «Бостон Селтикс» – 131:125 ОТ
«Торонто Рэпторс» – «Орландо Мэджик» – 123:113
«Финикс Санз» – «Сакраменто Кингз» – 120:109
«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Вашингтон Уизардс» – 101:126
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Голден Стэйт Уорриорз» – 134:124
В последнем матче самым ярким игроком у «Лос-Анджелеса» стал американский форвард Кавай Леонард, заработавший 33 очка, семь подборов и четыре передачи. Также стоит отметить американского защитника Нормана Пауэлла, который 24 очка, три подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джордан Пул. На его счету 28 очков, два подбора и шесть передач. Также стоит отметить американского защитника Клэя Томпсона, который набрал 18 очков, два подбора и столько же передач.
- 15 февраля 2023
-
09:54
-
09:00
-
08:46
-
07:35
-
06:23
-
00:09
-
00:00
- 14 февраля 2023
-
23:11
-
23:08
-
22:20
-
22:15
-
21:59
-
21:31
-
21:05
-
20:35
-
20:28
-
20:09
-
19:43
-
19:16
-
19:05
-
18:45
-
18:22
-
18:05
-
17:31
-
16:27
-
15:22
-
13:00
-
12:21
-
11:58
-
11:47
-
11:01
-
10:08
-
10:01
-
09:55
-
09:49