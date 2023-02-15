Беверли — о проблемах «Лейкерс»: дело не в баскетболе. Там было другое

Экс-баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли высказался о проблемах внутри команды.

«Дело не в баскетболе. Там были другие проблемы. Проблемы, которые нельзя чётко определить и указать на виноватого. Знаете, это приходит и уходит. Немного здесь, немного там. Иногда всё шло, как надо. Иногда наоборот. Непоследовательные вайб приводит к непоследовательной игре», — приводит слова Беверли Lakers Daily.

В нынешнем сезоне Патрик Беверли провёл 45 матчей в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в среднем набирая 6,4 очка и совершая 3,1 подбора.

Напомним, в результате обменов, Беверли оказался в «Орландо Мэджик». Взамен «Лейкерс» получили центрового Мо Бамбу.