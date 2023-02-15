Базаревич рассказал о проблемах с составом перед игрой с «Астаной»
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Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о проблемах команды перед встречей с «Астаной» в Единой лиге ВТБ.
«Мы уже два раза играли с этой командой. Готовимся… У нас опять есть некоторые проблемы с составом — но мы хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков. Будем всё для этого делать», — приводит слова Базаревича пресс-служба команды.
Напомним, игра пройдёт в Самаре сегодня, 15 февраля, и начнётся в 18:00 по московскому времени. У «Самары» одна победа и два поражения в трёх встречах второго этапа чемпионата. Клуб из Казахстана успел принять участие только в двух играх, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.
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