Базаревич рассказал о проблемах с составом перед игрой с «Астаной»

Главный тренер «Самары» Сергей Базаревич высказался о проблемах команды перед встречей с «Астаной» в Единой лиге ВТБ.

«Мы уже два раза играли с этой командой. Готовимся… У нас опять есть некоторые проблемы с составом — но мы хотим показать хорошее качество игры и порадовать болельщиков. Будем всё для этого делать», — приводит слова Базаревича пресс-служба команды.

Напомним, игра пройдёт в Самаре сегодня, 15 февраля, и начнётся в 18:00 по московскому времени. У «Самары» одна победа и два поражения в трёх встречах второго этапа чемпионата. Клуб из Казахстана успел принять участие только в двух играх, в которых одержал одну победу и потерпел одно поражение.