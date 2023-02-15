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Дрэймонд Грин ответил, мешает ли чемпионство «Уорриорз» нынешним выступлениям

Дрэймонд Грин ответил, мешает ли чемпионство «Уорриорз» нынешним выступлениям
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз», американец Дрэймонд Грин не считает, что чемпионский титул минувшего сезона мешает команде в сезоне нынешнем.

«Не думаю, что это «чемпионское похмелье». У нас есть желание защититься. Вы не сыграете с подобным настроем 60 игр, из которых в половине выиграете. Вы проиграете, если на текущем этапе продолжите вспоминать о чемпионстве.

Всё дело в желании защищаться, тормозить парней, блокировать их, «ловить в коробку», перестраиваться. Защита заключается в том, чтобы сделать на один-два шага больше. И вы либо делаете это, либо нет. И мы добьёмся этого», – приводит слова Грина издание ClutchPoints.

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