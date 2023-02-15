Пол Джордж отреагировал на переход Ирвинга и Дюранта в Западную конференцию НБА

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж прокомментировал переход в Западную конференцию НБА двух американских звёзд Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга, в начале февраля покинувших «Бруклин Нетс».

Напомним, Дюрант присоединился к «Финикс Санз», а Ирвинг пополнил ряды «Даллас Маверикс».

«Мне нравится, как сейчас смотрятся «Клипперс». Считаю, что мы способны играть с кем угодно. Но, так или иначе, а этот переход станет проблемой. Как по мне, наша команда способна выйти в плей-офф и соревноваться там. Цель – попадание в топ-7. Лёгких прогулок больше не будет», – сказал Джордж на пресс-конференции.

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