38 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромно победить «Детройт»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:109.

Самым результативным игроком хозяев стал американский форвард Джейсон Тейтум. Он был близок к трипл-даблу: 38 очков, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить хорошее выступление американского разыгрывающего Малкольма Брогдона: 25 очков, три подбора и шесть передач. У гостей очередную яркую встречу выдал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 28 очков, пять подборов и две передачи. Новичок «Детройта» американский защитник Джейден Айви отметился 17 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.