38 очков Тейтума помогли «Бостону» разгромно победить «Детройт»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Детройт Пистонс». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 127:109.
Самым результативным игроком хозяев стал американский форвард Джейсон Тейтум. Он был близок к трипл-даблу: 38 очков, девять подборов и семь передач. Также стоит отметить хорошее выступление американского разыгрывающего Малкольма Брогдона: 25 очков, три подбора и шесть передач. У гостей очередную яркую встречу выдал хорватский форвард Боян Богданович. На его счету 28 очков, пять подборов и две передачи. Новичок «Детройта» американский защитник Джейден Айви отметился 17 очками, пятью подборами и четырьмя передачами.
НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
127 : 109
Детройт Пистонс
Детройт
Бостон Селтикс: Тейтум - 38, Брогдон - 25, Уайт - 11, Хорфорд - 11, Гриффин - 9, Смарт - 9, Уильямс - 9, Корнет - 8, Хозер - 5, Дэвисон - 2, Браун, Галлинари, Кабенгеле, Мускала, Притчард, Уильямс
Детройт Пистонс: Богданович - 28, Айви - 17, Стюарт - 14, Уайзмен - 11, Диалло - 10, Хейз - 10, Джозеф - 8, Бёркс - 7, Дюрен - 2, Умуде - 2, Багли III, Бейхайм, Каннингем, Ливерс, Макгрудер, Ноэль, Роден
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