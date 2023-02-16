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35 очков Зака Лавина не помогли «Чикаго» одолеть «Индиану»

35 очков Зака Лавина не помогли «Чикаго» одолеть «Индиану»
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:113.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американец Бадди Хилд, заработавший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который набрал 21 очко, семь подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и семь передач. Также стоит отметить 0-го номера американского разыгрывающего Коби Уайта, который набрал 25 очков, три подбора и всего две передачи.

НБА - регулярный чемпионат
16 февраля 2023, четверг. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
117 : 113
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Хилд - 27, Несмит - 21, Тёрнер - 17, Халибёртон - 16, Дуарте - 14, Матурин - 14, Нембард - 4, Макконнелл - 2, Смит - 2, Браун, Бриссетт, Джексон, Джонсон, Куин, Нвора, Тайс, Хилл
Чикаго Буллз: Лавин - 35, Уайт - 25, Вучевич - 19, Досунму - 15, Уильямс - 11, Карузо - 5, Драммонд - 3, Болл, Брэдли, Горан Драгич, Грин, Дерозан, Джонс, Джонс, Симонович, Терри, Хилл
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