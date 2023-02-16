35 очков Зака Лавина не помогли «Чикаго» одолеть «Индиану»

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Чикаго Буллз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 117:113.



Самым результативным игроком у «Индианы» стал американец Бадди Хилд, заработавший 27 очков, четыре подбора и только одну передачу. Также стоит отметить американского защитника Аарона Несмита, который набрал 21 очко, семь подборов и три передачи. Самым результативным у гостей стал американский защитник Зак Лавин. На его счету дабл-дабл: 35 очков, 11 подборов и семь передач. Также стоит отметить 0-го номера американского разыгрывающего Коби Уайта, который набрал 25 очков, три подбора и всего две передачи.