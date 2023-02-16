Кевин Лав находится на финальной стадии выкупа контракта у «Кливленда»

Тяжёлый форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав находится на финальной стадии выкупа своего контракта, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

В нынешнем сезоне чемпион НБА 2016 года принял участие в 41 матче, набирая в среднем 8,5 очка, делая 6,8 подбора и 1,9 передачи при реализации бросков 38,9%, где 35,4% – трёхочковые.



«Кливленд Кавальерс» занимает четвёртое место в Восточной конференции с 38 победами при 23 поражениях. Следующую игру «Кавальерс» проведут с «Денвер Наггетс» дома 24 февраля (3:00 мск).